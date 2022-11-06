Іспанія

Football.ua розповідає про причини відходу Жерара з Каталонії та згадує найяскравіші моменти Легенди.

Жерар Піке несподівано прийняв рішення про завершення кар'єри. Новина, яка шокувала мільйони вболівальників футболу та Барселони на світі. Звісно, ми не могли залишити цю новину осторонь та підготували невеликий текст-підсумування футбольного шляху видатного іспанця. Збірна та величні здобутки разом із каталонцями. Цікавих епізодів назбиралося доволі багато.

Почнемо власне з теми розставання. Що призвело до доволі нетипової ситуації, коли гравець прямо посеред сезону приймає рішення про завершення кар'єри? Версій є декілька і кожна має право на життя. Почнемо з нещодавніх подій у Каталонії.

"Я завжди казав, що після Барси я не перейду в жодну іншу команду, і так воно і буде. Футбол дав мені все. Барселона дала мені все. Ви, фанати, дали мені все".

"Ви мене знаєте, рано чи пізно я повернуся. Побачимося на Камп Ноу. Хай живе Барса. Завжди".

Ці слова сказав Жерар, оголосивши своє вельми непопулярне рішення. Піке не назвав конкретної причини раптового завершення кар'єри, хоча навколо такого рішення зірки почали ширитися чутки.

Іспанський футбольний експерт і ведучий LaLigaTV Гільєм Балаге каже, що футболіст готовий відмовитися від приблизно 40 мільйонів євро, які повинні були бути виплачені протягом решти його контракту, який мав закінчитися в 2024 році, але не від суми, яку клуб винен йому через відстрочені платежі під час пандемії.

Невдача Барселони у Лізі чемпіонів може бути однією з головних причин завершення кар’єри 35-річного гравця – і не лише з фінансової точки зору, яка є важким тягарем для "блауграни". Гравець був винен в одному з ключових голів у другому матчі проти міланського Інтера, а два сезони тому Піке став мемом через те, що він потягнув за футболку Кіліана Мбаппе під час гри проти ПСЖ. Можливо, з наближенням чемпіонату світу з футболу, іспанець бачить зараз ідеальний час піти, знаючи, що він більше не на вершині.

За словами Балаге, Піке ще може балотуватися в президенти Барселони. Жерар володіє клубом другого дивізіону Іспанії Андорра і є бізнесменом поза футболом, тоді як інший аспект його особистого життя також зараз багато обговорюється. У червні гравець оголосив про розставання зі своєю партнеркою, співачкою Шакірою.

"Він є п'ятим центральним захисником, і він усвідомлює це. Піке завжди говорив, що піде на пенсію, коли дійде до того, що він не зможе більше віддавати себе Барселоні. І він також усвідомлює, що з легендами каталонців поводяться не дуже добре, коли клуб почав розкручувати наратив, щоб зробити їх злодіями історії. Ситуація з президентом клубу Жоаном Лапортою була напруженою останнім часом, і тренер Хаві продовжував випускайти його лише тоді, коли це було абсолютно необхідно".

"У Піке, Жорді Альби та Серхіо Бускетса були великі контракти, на суму близько 250 мільйонів євро. Бускетс може перейти в Інтер Маямі, тому Альба залишиться єдиним. Піке пішов на своїх умовах, а Лапорта тільки дізнався це за кілька хвилин до виходу відео. Жерар тримав це у собі та тихо".

Як пише Cadena SER, перед початком сезону керівництво Барселони повідомило футболісту, що підпише ще одного центрального захисника, але пообіцяло, що Піке матиме ігровий час.

На стартовому відрізку сезону Жерар побачив, що обіцянка клубу не виконується – більше того, його випускали на полі лише якщо інших варіантів не було, що також є доволі принизливо. Піке вважає, якщо після його виходу на поле щось йшло не так, то всю провину виголошували на нього.

Ця ситуація і спровокувала рішення Піке про завершення кар'єри. Його розчарували невиконана обіцянка керівництва та критика у медіа.

Зазначається, що Барселона була націлена на розставання з Піке, оскільки має проблеми з тим, щоб вписатися в стелю зарплат. Попри це футболіст не збирався завершувати кар'єру посеред сезону.

Вчора Жерар провів прощальний поєдинок у складі Барселони, не стримуючи емоцій після заміни. "У житті, коли ти стаєш старшим, ти розумієш, що інколи любити означає відпускати. Я переконаний, що буду тут знову в майбутньому. Я люблю Барсу. Тому я вважаю, що це правильний момент, щоб піти. Це не прощання. Я тут народився, тут і помру".

Словом, якщо ми й дізнаємося правду, то навряд чи прямо зараз. А ось чим запам'ятався видатний гравець — згадати можемо.

Виграш мундіалю в Африці

Звісно, вінцем кар'єри іспанця є перемога на чемпіонаті світу разом зі збірною. У 2010 році саме Жерар Піке грав у зв'язці з Карлесем Пуйолем, у тому числі у фінальному матчі проти Голландії.

Перемога на Євро-2012

У 2008 році центрбек, якому тоді був лише 21 рік, не викликався до команди Луїса Арагонеса, проте через чотири роки не лише завоював золото, а й увійшов до символічної збірної турніру у Україні та Польщі.

Перемога у Лізі чемпіонів з Манчестер Юнайтед

Ви могли забути чи не знати, проте свою першу вухасту перемогу Піке здобув не в футболці Барселони, а саме у складі величного Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона.

Вагомої роли футболіст на грав та його прогрес не лишився непоміченим й каталонці саме тоді прийняли рішення забрати власного талановитого вихованця собі. У 2008-му році "червоні дияволи" виграли Прем'єр-Лігу та Лігу чемпіонів, а Жерар точно запам'ятався вболівальниками Динамо та Роми, котрим забив у групі та чвертьфіналі.

Повернення у Барселона та завоювання золотого триплету

Сюди можна занести взагалі увесь період Піке у Барселоні за часів Хосепа Гвардіоли. Саме каталонець прокачав молодого гравця та зробив його одним з насильніших центральних захисників світу.

Трофеї також не змусили довго чекати. Спершу іспанець другий сезон поспіль виграв Лігу чемпіонів, паралельно забравши інші титули, а у 2011 році повторив це досягнення в поєдинку проти свого колишнього клубу.

Це фото давно увійшло в фольклор Классіко. У 2010-му після розгромної перемоги з рахунком 5:0 у матчі проти мадридського Реала Моуріньо Піке повторив жест Тонні Слота, котрий потім неоднократно повторював.

Окрім того, багато його цитат та твітів розійшлися на справжні меми. Наприклад, смайлики після кабінетного вильоту Реала з Кубка через заміну забороненого гравця.

Легендарне фото та підпись з Неймаром

Завершимо легендарним твітом з підписом "він залишається". Саме так іспанець підписав фото з Неймаром, який через короткий проміжок часу перейшов до Парі Сен-Жермен.

Дякуємо тобі за блискучі виступи, Легендо!