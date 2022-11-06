Іспанія

Клуб вказує віковому вінгеру на двері.

Мадридський Реал бажає якомога швидше розірвати відносини з 31-річним вінгером Еденом Азаром, який майже не грає.

Тренерський штаб не розраховує на нього, а керівники не бажають платити величезну зарплату футболісту, який дуже рідко з'являється на полі.

Азар вже програв конкуренцію Родріго та Марко Асенсіо, які замінюють одне-одного під час матчів. Навіть Маріано Діас вище оцінюється тренерським штабом.

Азар не бажає йти з Реала. Нещодавно він відправив своїх дітей до академії мадридського клубу. Проте в Реалі ще вірять, що після чемпіонату світу Азар знайде собі новий клуб.

Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року і, зрозуміло, продовжувати його боси клубу не збираються.

У сезоні-2022/23 на рахунку бельгійця три матчі у Ла Лізі (99 хвилин) та три гри у Лізі чемпіонів (1 гол та 1 асист).