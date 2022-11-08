Іспанія

Італійський фахівець прокоментував поразку своєї команди.

У рамках тринадцятого туру чемпіонату Іспанії Реал на виїзді поступився Райо Вальєкано і, тим самим, втративши перший рядок у чемпіонаті Іспанії, пропустивши вперед Барселону.

"Ми засмучені та розчаровані. І крапка. У першій частині сезону ми виступали дуже добре – краще, ніж будь-коли. Цей матч ми вже обговорили. Команда мене не розчарувала. Я сказав гравцям те саме, що зараз скажу вам: ми програли, тому що нам не вистачило натиску. У таких іграх на одній майстерності не виїхати — потрібна й інтенсивність.

Ла Ліга – дуже довгий турнір. Ми розчаровані, що втратили перше місце", — наводить слова Анчелотті Marca.

У наступному турі мадридський Реал на власному полі прийматиме Кадіс.