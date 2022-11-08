Іспанія

Райо Вальєкано в мадридському дербі завдав Реалу першу поразку в сезоні Ла Ліги

Уперше за три з половиною роки команда з робітничого району столиці Іспанії перемогла принципових суперників.

Райо Вальєкано — Реал, Getty Images

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Райо Вальєкано — Реал 3:2

Голи: Комесанья, 5, А. Гарсія, 44, Трехо, 66 (пен.) — Модрич, 37 (пен.), Мілітао, 41



Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Баллю, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Комесанья (Сісс, 80), Валентин — Паласон (Чавварія, 88), Трехо (У. Лопес, 71), А. Гарсія (Санчес, 89) — Камельо (Фалькао, 88).



Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 85), Мілітао, Алаба, Менді (Начо, 85) — Вальверде, Чуамені (Камавінга, 69), Модрич (Діас, 79) — Асенсіо, Родріго, Вінісіус.



Попередження: Катена, Трехо, Баллю, Чавварія — Вінісіус, Модрич, Карвахаль, Родріго, Васкес.