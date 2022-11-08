Іспанія

Каталонський клуб може спробувати придбати захисника Манчестер Сіті.

Барселона розглядає можливість придбання Емерика Лапорта, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, іспанець дуже подобається тренерському штабу "синьо-гранатових".

У Барселоні вже не вперше обговорюють можливий трансфер Лапорта.

Минулого року гравець був дуже зацікавлений у переході до каталонського клубу, проте "блаугранас" не змогла домовитися про суму трансферу, а Манчестер Сіті не погодився на включення будь-кого з гравців каталонців у угоду.

Цього сезону Лапорт провів три матчі в англійській Прем'єр-лізі.