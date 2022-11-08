Каталонський клуб може спробувати придбати захисника Манчестер Сіті.
Емерік Лапорт, Getty Images
08 листопада 2022, 12:57
Барселона розглядає можливість придбання Емерика Лапорта, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, іспанець дуже подобається тренерському штабу "синьо-гранатових".
У Барселоні вже не вперше обговорюють можливий трансфер Лапорта.
Минулого року гравець був дуже зацікавлений у переході до каталонського клубу, проте "блаугранас" не змогла домовитися про суму трансферу, а Манчестер Сіті не погодився на включення будь-кого з гравців каталонців у угоду.
Цього сезону Лапорт провів три матчі в англійській Прем'єр-лізі.