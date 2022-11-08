Іспанія

Іспанець прокоментував нагороду найкращому молодому гравцю.

Півзахисник Барселони Гаві прокоментував отримання нагороди найкращому молодому футболісту року Golden Boy.

"Виграти таку премію, як Golden Boy, – величезна честь для мене. Кожен молодий гравець, який ставить перед собою амбітні цілі, мріє виграти цю нагороду".

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"Дуже радий і гордий отримати цей приз, який отримав такий гравець, як мій друг Педрі, а також найбільший гравець в історії – сам Лео Мессі", — сказав Гаві.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі отримав цю нагороду ще у 2005 році, а минулого року вона дісталась іншому преставнику Барселони — Педрі.