Іспанія

Завершився поєдинок Ла Ліги.

Атлетік в рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонат Іспанії приймав на своєму полі Вальядолід та здобув розгромну перемогу.

Команда Ернесто Вальверде відправила у ворота супротивника три м'ячі, на що у гостей відповіді не знайшлось.

Атлетік — Вальядолід 3:0

Голи: Гурусета, 19, 51, Вівіан, 78

Атлетік: Унаї Сімон — Де Маркос, Йерай Альварес, Вівіан, Лекуе — Еррера (Венседор, 67), Весга, Сансет (Рауль Гарсія, 78) — Вільямс (Вільялібре, 78), Гурусета (Муніаїн, 67), Вільямс ( 83).

Вальядолід: Масіп — Фреснеда, Феддаль, Ель-Ямік, Оласа — Мончу (Санчес, 62), Кіке Перес, Плата (Лукас Роза, 83) — Гвардіола (Леон, 67), Вейсман (Агуадо, 46), Нарваес (Плано, 62).