Іспанія

Іспанець образив матір головного арбітра Мансано.

Жерар Піке не вийшов на поле в крайньому матчі в професійній кар'єрі, побачивши червону картку в перерві.

Барселона саме поступалася Осасуні, а на полі було гаряче.

У перерві було помічено, як Піке вийшов на поле, кажучи щось в сторону арбітра Хесуса Гіля Мансано. Його звинувачення продовжилися в тунелі, перш ніж йому показали червону картку.

Згідно з багатьма повідомленнями, саме наступні слова викликали подібну реакцію арбітра у відповідь.

"Ви бачили кутовий, який ви дали проти нас. Ви — рефері, який завдав нам найбільшої шкоди за час вашого суддівства. Довбана ганьба. Я ср*в на твою йо***у матір."

Після матчу Хаві Ернандес підтвердив Mundo Deportivo , що мав намір випустити Піке до його червоної картки.

"Він був першим кандидатом на заміну".

Нагадаємо, що Барселона переграла Осасуну завдяки голу у ендшпілі.