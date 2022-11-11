Іспанія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 14 туру чемпіонату Іспанії 10 листопада 2022, 22:30.

У рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал зумів здобути перемогу над Кадісом з рахунком 2:1.

Голи Мілітао та Крооса принесли в актив підопічних Карло Анчелотті три очки, які дозволили команді наблизитися до Барселони у турнірній таблиці.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Мадрид — Кадіс в 14 турі Ла Ліги-2022/23:

Реал — Кадіс 2:1

Голи: Мілітао, 40, Кроос, 70 — Перес, 82

Реал: Куртуа — Васкес (Начо, 88), Алаба, Мілітао, Менді — Модріч (Камавінга, 85), Кроос, Тчуамені — Вальверде, Вінісіус Жуніор, Родріго (Себальос, 82).

Кадіс: Ледесма — Карселен, Кала (Хосе Марі, 73), Фалі Хіменес, Еспіно — Алехо (Бонгонда, 56), Алькарас (Окампо, 56), Сан-Еметеріо, Алекс Фернандес — Лосано (Лукас Перес, 72), Собрино ( Негредо, 78).