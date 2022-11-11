Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяється вольова перемога Барселони на виїзді, а також скорочення відставання Реалом.

Результати туру



Барселона зуміла витягнути перемогу в Осасуни

Якщо ви згадаєте огляди турів Прімери ще з минулого сезону, то там ми писали про те, що Осасуна за каденції Ягоби Аррасате є дуже міцним горішком. Попередньої кампанії скромний колектив також демонстрував цікавий футбол та пресинг на початку, проте потім передбачувано здувся. Звісно, навряд чи памплонці заскочуть у четвірку, проте враховуючи кризу тієї ж Севільї поборотися принаймні за кваліфікацію до Ліги конференцій здатні. Чому ні.

Фернандес — Відаль, У. Гарсія (Пенья, 74), Д. Гарсія, Крус — Торро (Кіке, 59), Р. Гарсія, Орос (Брашанац, 74), Монкайола, Гомес (Барха, 83) – Авілья (Будімір, 83)

Тер Штеген — Альба, Алонсо, Крістенсен (Гаві, 74), Бальде — Де Йонг, Бускетс, Педрі (Ріад, 89), Торрес (Фаті, 78), Дембеле (Рафінья, 78) — Левандовські

Не дивуйтеся, що огляд матчу за участі Барселони розпочався саме з суперника, бо коли андердог виглядає достойно, то варто сказати кілька компліментів на його адресу. Тим більше, у нинішній Прімері є серйозна диспропорція сил, а аутсайдери рідко коли відбирають очки в фаворитів.

Осасуна відкрила рахунок на перших хвилинах після кутового завдяки дуету Гарсій (їх у команді взагалі четверо) – Рубен подав, Давід чітко головою вразив ворота. Серхіо Бускетс лише доволі комічно намагався завадити супернику, бо подібним чином не захищаються.

На 30 хвилині сталася нерядова подія. Роберт Левандовські отримав другу жовту картку, відверто в'їхавши у корпус автору голу. Вперше з лютого 2013 року поляка вилучили з поля. Деякі польські вболівальники у Фейсбуці жартома сказали, що форвард спеціально звільнив себе від можливості гри у канун Нового Року (31 грудня відбудеться Дербі Каталонії).

Смішно, проте подібна підстава ледь не коштувала гостям втрати пунктів. Барса зуміли зрівняти на початку другого таймі після кросу Альби (точно не потрібен клубу?), а далі почалися гойдалки.

Моменти були в обох колективів, Марк-Андре довелося одного разу відверто врятувати Барсу, проте у ендшпілі точний постріл Рафіньї призвів до екстазу на лаві запасних та гостьовому секторі каталонців. Чемпіонський характер? Хм, можливо. Фаворит зумів вирвати вистраждану перемогу та не закріпитися на першій сходинці.

Жерар Піке добалакався до червоної картки, це сталося ще до перерви, завершивши блискучий шлях у футболі доволі з протиріччями. Не забувайте, що з Альмерією легендарний гравець провів прощальний домашній поєдинок.

Реал вдома здолав Кадіс

Мадридці не відпустили Барселону у відрив.

Куртуа — Васкес (Начо, 88), Алаба, Мілітао, Менді — Модріч (Камавінга, 85), Кроос, Тчуамені — Вальверде, Вінісіус Жуніор, Родріго (Себальос, 82)

Ледесма — Карселен, Кала (Хосе Марі, 73), Фалі Хіменес, Еспіно — Алехо (Бонгонда, 56), Алькарас (Окампо, 56), Сан-Еметеріо, Алекс Фернандес — Лосано (Лукас Перес, 72), Собрино ( Негредо, 78)

На 40 хвилині Едер Мілітао головою замкнув подачу зі штрафного Тоні Крооса (кого ще), а у середині другого тайму німець зумів забити, круто спіймавши на ногу знаряддя після невеликого відскоку.

Господарі могли забивати й більше, якби не Ледесма у воротах та марнотратність мадридців.

Як, наприклад, Модріч примудрився не влучити у пусті на 79-ій хвилині?

Практично одразу після цього невдало відбив перед собою м'яча Тібо Куртуа, а Кадіс з другої спроби вразив ворота завдяки знайомому по львівських Карпатах форварду Лукасу Пересу.

Проте у ендшпілі гості не реалізували чудовий момент після удару головою повз поперечину і на цьому матч завершився.

Коротко про інші матчі туру

- Ми називали Ельче кандидатом на звання відкриття сезону, бо минулої кампанії складалося враження, що команда здатна піднятися у таблиці. Що, в Осасуни більше ресурсів чи потужніше склад? Ні. Втім, колектив з Аліканте надалі йде іспанським чемпіонатом без жодної перемоги. Відставання незабаром може сягнути двозначної цифри. Цього разу, відкривши рахунок, поступилися Жироні.

- Атлетік продовжує перегони за зоною Ліги чемпіонів. Колектив Ернесто Вальверде розгромив симпатичний Вальядолід. Горка Гурусета оформив дубль, двічі вражаючи лівій кут воріт. Баски вже практично наздогнали конкурентів.

- Альмерія вдома переграла Хетафе. Єдине взяття воріт після кутового оформив знайомий багатьом шанувальникам Прімери колишній мадридець Лео Баптістао.

- Грубість у чемпіонаті Іспанії не хоче спадати з минулого туру, і знову у центрі уваги Севілья. "Нервіонці" у одному з центральних матчів туру програли Сосьєдаду, невдалих рухів захиснів під час відкривання Сьорлота поміж лініями, а також блискучого удару Браїса Мендеса у дальній після розкішного розрізного пасу Меріно. Мікель виконав 2 асисти і став героєм зустрічі. Андалусійці зуміли відіграти один після кросу на голову Рафи Міру, проте "баски" втримали перевагу та забрали комплект пунктів. Що до грубості на полі, Іван Ракітіч примудрився отримати червону картку у 400-му поєдинку у еліті іспанської першості, до того ж пряму, Ньянзу Куассі також побачив перед собою пряму червону – обидва в'їхали в суперників прямими ногами. І що ти зробиш з ними?!

- Вільярреал забуксував після відходу з команди творця нещодавніх успіхів Емері, а Кіке Сетьєн поки що підлаштовує команду під себе та свою філософію. Еспаньйол переграли, проте завдяки автоголу кіпера суперників Лекомта, а менше півдесятка ударів у площину воріт не додають оптимізму.

- Мальорка несподівано зуміла переграти мадридський Атлетіко. Четверту поразку команди Сімеоне у чемпіонаті після сейву воротаря та передачі на пусті замкнув Ведат Мурікі, який просто феєрить у цьому сезоні.

- Райо та Сельта не зуміли подарувати глядачам забиті голи.

- Валенсія зуміла дотиснути Бетіс у ендшпілі. Команда Гаттузо забила тричі після видалення в стані суперника (вони що змовилися з головними ворогами?!) та завдяки цьому не дозволили севільцям повернутися у зону чемпіонської ліги.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-UA/stats

Найкращий гол 14-го туру Прімери

Андре Алмейда (Валенсія)

Найкращий гравець 14-го туру Прімери

Рафінья (Барселона) — переможний у ворота міцної Осасуни та Мікель Меріно (Сосьєдад) — дубль асистів, що допоміг переграти на виїзді Севілью та залетіти у зону чемпіонської ліги

Символічна збірна 14-го туру Прімери

Рульі (Вільярреал) — Посо (Альмерія), Вівіан (Атлетік), Мілітао (Реал), Гайя (Валенсія) — Баптістао (Альмерія), Меріно (Сосьєдад), Кроос (Реал), Галан (Сельта) — Гурусета (Атлетік), Мурікі (Мальорка)

Турнірна таблиця після 14-го туру