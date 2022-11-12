Іспанський ветеран поза заявкою на мундіаль.
Серхіо Рамос
12 листопада 2022, 14:48
Серхіо Рамос потрапив до попередньої заявки на турнір, проте не поїде до Катару.
У пресі називаються дві причини. Перша – відновлення захисника Манчестер Сіті Емеріка Лапорта. Якби його повернення було повільнішим, це могло б сприяти включенню Рамоса, але Емерік встиг трохи набрати форму та відновитися.
Тим часом хороша форма Уго Гільямона з Валенсії змусила Луїса Енріке вирішити, що він заслуговує на місце поряд із іншими центральними захисниками Еріком Гарсією та Пау Торресом.
У результаті Луїс Енріке вирішив продовжити шлях до Катару без нього.
Рамос проводить доволі непоганий сезон у Франції.