Іспанія

Іспанський ветеран поза заявкою на мундіаль.

Серхіо Рамос потрапив до попередньої заявки на турнір, проте не поїде до Катару.

У пресі називаються дві причини. Перша – відновлення захисника Манчестер Сіті Емеріка Лапорта. Якби його повернення було повільнішим, це могло б сприяти включенню Рамоса, але Емерік встиг трохи набрати форму та відновитися.

Тим часом хороша форма Уго Гільямона з Валенсії змусила Луїса Енріке вирішити, що він заслуговує на місце поряд із іншими центральними захисниками Еріком Гарсією та Пау Торресом.

У результаті Луїс Енріке вирішив продовжити шлях до Катару без нього.

Рамос проводить доволі непоганий сезон у Франції.