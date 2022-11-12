Іспанія

Футболіста забрала швидка через проблеми зі здоров'ям.

Захисник мадридського Атлетіко Серхіо Регілон, контракт якого належить Тоттенгему, потрапив у лікарню.

Як повідомляє прес-служба "матрацників", футболіста забрала швидка вчора, 11 листопада, ввечері.

Відомо, що зараз гравцеві вже легше. Лікарі виявили в нього проблеми із травленням. Незабаром його мають виписати з лікарні.

25-річний Іспанець перебрався в Атлетіко влітку 2022 року, на початку сезону, але одразу отримав травму. Три дні тому, у грі проти Мальорки, він дебютував за команду Дієго Сімеоне, вийшовши на заміну на 78 хвилині. Але команда програла із рахунком 0:1.

Його оренда в Атлетіко діє до літа 2023 року, потім він повернеться в лондонський клуб. Його контракт із "шпорами" розрахований до літа 2025.