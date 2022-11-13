Іспанія

Із високою ймовірністю форвард знову виступатиме в АПЛ.

Нідерландський нападник Мемфіс Депай свого часу доволі доречно з’явився в таборі каталонської Барселони влітку 2021 року, підтримавши здатність "блаугранас" уражати ворота суперників на певний період на початку того сезону.

Однак із появою Хаві на чолі каталонського колективу досвідчений 28-річний виконавець утратив місце в стартовому складі, і в підсумку в цьому сезоні лише двічі з’являвся на полі (131 хвилину), забивши один м’яч.

Не дивлячись на факт потрапляння до заявки збірної Нідерландів на чемпіонат світу-2022, Мемфіс залишається незадоволеним відсутністю ігрової практики, тому найближча зимня трансферна кампанія скоріш за все стане для нього останньою в якості гравця Барселони.

Чинна угода з нідерландцем завершується наприкінці поточного сезону, тож у бажаючих буде можливість домовитись із Депаєм щодо трансферу, або ж одразу придбати його за незначну суму компенсації.

Як повідомляє іспанська преса, черга з бажаючих отримати Мемфіса вже почала вишиковуватись, а до Манчестер Юнайтед додався ще один клуб — лондонський Тоттенгем.