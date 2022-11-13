Іспанія

Хаотичні пошуку заміни для Піке тривають.

Рішення іспанського центрального захисника Жерара Піке про відхід на футбольну пенсію стало до певної міри несподіваним для його клубу, каталонської Барселони, яка тепер опинилась перед необхідністю шукати підсилення в цю зону на зимовому трансферному ринку.

"Блаугранас" ще до початку чемпіонату світу вирішили зайнятись вирішенням цього питання, тож не дивно, що подекуди виникають чутки щодо інтересу команди до різноманітних представників "елітного" дивізіону іспанського футболу.

Черговим потенційним новачком Барси став Арнау Мартінес — 19-річний іспанський центральний захисник, що наразі виступає в складі Жирони, проте базову футбольну освіту отримував саме в "блаугранас".

У цьогорічній кампанії на рахунку юнака стабільне місце в стартовому складі на відтинку в 11 матчів, а також два голи та один гольовий пас.

Як повідомляє місцева преса, через завершення контракту гравця лише влітку 2025 року, Жирона вимагатиме у бажаючих 20 млн євро за свого талановитого виконавця.

Додатковою перевагою саме Мартінеса є те, що він здатен закривати прогалини на правому фланзі захисту та опорній зоні.