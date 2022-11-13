Іспанія

Півзахисник римського клубу незадоволений власним становищем у команді.

Початок роботи на чолі римського Лаціо італійського спеціаліста Мауріціо Саррі навряд чи сподобався на тривалій дистанції півзахиснику Луїсу Альберто, який не може останні пару сезоні похизуватись роллю провідного гравця стартового складу "орлів".

У цьогорічній кампанії 30-річний виконавець 16 разів з’являвся на футбольному полі, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі, однак такі показники не дуже вразили суворого керманича столичного клубу.

У підсумку, як повідомляє італійський журналіст Ніколос Скіра, із боку Луїса Альберто на адресу клубу вже надійшло прохання не заважати можливим перемовинам між його агентами та іншими клубами в прийдешнє зимне трансферне вікно.

Чинний контракт Альберто буде дійсним до 2025 року, тож навряд чи Лаціо погодиться відпустити його дешевше, аніж за 18 млн євро, у які оцінює його портал Transfermarkt.