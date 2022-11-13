Іспанія

Дивіться огляд гри Кубку Іспанії на Football.ua.

Оскільки матчі Ла Ліги пішли на павзу, пов’язану з підготовкою команд до прийдешнього чемпіонату світу, у календарі іспанських змагань з’явилось місце для проведення матчів Кубку країни.

У рамках 1/64 стадії змагань Вільярреал стартував у гостьовому протистоянні проти клубу Санта-Амалія, яка наразі виступає в 14 групі Терсери — третьому за рангом дивізіоні.

Доволі передбачувано жодних складнощів у команди Кіке Сетьєна в цій грі не виникло — "жовта субмарина" відвантажила ще в першому таймі три голи у ворота суперників, а після перерви додала до них ще шість влучних ударів, і при цьому лише Саму Чуквуезе вдалось відзначитись більше, аніж одним голом.

Огляд матчу:

Санта Амалія — Вільярреал 0:9

Голи: Кольядо, 31, Баена, 35, Моралес, 36, Чуквуезе, 47, 49, Коклен, 61, Морено, 74, Капу, Морено, 87

Санта Амалія: Гомес — Курро, Гомес, Суарес (Хіль, 50), Гарсія — Пачеко (Гуїнда, 51), Руїс (Сідонча, 68) — Кордеро (Міранда, 76), Рубіо (Фернандес, 50), Гонсалес — Мартін.

Вільярреал: Рейна — Фойт (Мбаке, 55), Манді, Куенка, Мохіка — Коклен (Парехо, 76), Морланес (Капу, 76), Баена (Трігерос, 87) — Чуквуезе (Морено, 55), Кольядо, Моралес.

Попередження: Рубіо.

Джерело: MEGOGO.