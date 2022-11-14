Іспанія

25-річний футболіст може залишитись у нинішній команді надовго.

Барселона розраховує пролонгувати чинну угоду з Усманом Дембеле, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, клуб хоче продовжити контракт до літа 2026 року, тоді як чинна угода розрахована до 2024 року.

Також Барселона хоче продовжити контракти з Маркосом Алонсо, Алексом Бальде, Ектором Бельєріном та іншими.

У поточному сезоні Дембеле провів 14 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 4 голи та 5 асистів.