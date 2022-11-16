Іспанія

Мадридці хочуть дещо укріпити захист.

Мадридський Атлетіко проводить один із найгірших сезонів у обороні з моменту приходу Дієго Сімеоне, пропускаючи по голу в кожному матчі, і аргентинець починає втрачати терпіння.

Наразі клуб пропустив 14 голів, що в середньому перевищує показник минулого сезону.

Протягом останніх 18 місяців Феліпе та Маріо Ермосо викликали сумніви щодо своєї якості, тоді як Стефан Савіч і Хосе Марія Гіменес були схильні до травм і нестабільності.

Як повідомляє Estadio Deportivo, Сімеоне шукає центрбека, щоб конкурувати з Гіменесом, і однією з головних цілей є Давид Гарсія з Осасуни. Минулого сезону 29-річного гравця зв'язували з мадридцями, але перехід не відбувся. За трансфер футболіста в разі чого доведеться заплатити 20 мільйонів євро.

Єдиним питанням є вік футболіста, проте подібна проблема може бути корисною, бо він одразу буде здатен посилити склад.