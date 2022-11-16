Іспанія

Аргентинець не отримує достатньо ігрової практики у складі амстердамського Аяксу.

Лукас Окампос взимку може повернутися до Севільї, повідомляє AS.

Аргентинець виступає за Аякс на правах оренди, проте не має постійної ігрової практики, що не може задовільнити футболіста. 28-річний гравець провів лише 6 матчів, у яких не відмітився жодного разу.

Оренда Лукаса коштувала голландцям 4 мільйони євро. Втім, в разі подальшого розвитку таких подій, навряд чи амстердамці будуть тримати в складі людину з подібною зарплатнею.

Окампос у Андалусії демонстрував солідний рівень та перебував у статусі лідера колективу.