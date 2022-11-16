Аргентинець не отримує достатньо ігрової практики у складі амстердамського Аяксу.
Лукас Окампос
16 листопада 2022, 14:20
Лукас Окампос взимку може повернутися до Севільї, повідомляє AS.
Аргентинець виступає за Аякс на правах оренди, проте не має постійної ігрової практики, що не може задовільнити футболіста. 28-річний гравець провів лише 6 матчів, у яких не відмітився жодного разу.
Оренда Лукаса коштувала голландцям 4 мільйони євро. Втім, в разі подальшого розвитку таких подій, навряд чи амстердамці будуть тримати в складі людину з подібною зарплатнею.
Окампос у Андалусії демонстрував солідний рівень та перебував у статусі лідера колективу.