Лукас Окампос взимку може повернутися до Севільї, повідомляє AS.

Аргентинець виступає за Аякс на правах оренди, проте не має постійної ігрової практики, що не може задовільнити футболіста. 28-річний гравець провів лише 6 матчів, у яких не відмітився жодного разу.

Оренда Лукаса коштувала голландцям 4 мільйони євро. Втім, в разі подальшого розвитку таких подій, навряд чи амстердамці будуть тримати в складі людину з подібною зарплатнею.

Окампос у Андалусії демонстрував солідний рівень та перебував у статусі лідера колективу.