Іспанія

Прімера остаточно вирішила наказати польського бомбардира.

Барселона залишиться без зіркового нападника Роберта Левандовскі протягом трьох наступних матчів у чемпіонаті.

Левандовскі було видалено з поля проти Осасуни перед перервою на чемпіонат світу. Виходячи з поля, було видно, як Роберт потирає ніс вказівним пальцем, а потім показує на арбітра.

У звіті арбітра це було зафіксовано як численні жести несхвалення в бік рефері, тоді як багато хто зазначив, що цей жест означає зарозумілість у Німеччині. Сам форвард з тих пір заперечував, що робив щось подібне, кажучи, що жести були спрямовані на менеджера Хаві Ернандеса. Левандовскі в будь-якому випадку отримав би принаймні одну гру дискваліфікації, але дві були додані через його сприйняту неповагу до арбітра.

У зв’язку з цим він пропустить матчі проти Еспаньйола у дербі, Атлетіко Мадрид та Реал Бетіса, а це означає, що Барселона змушена буде пройти важкий період з іншими футболістами у нападі.