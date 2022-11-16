Іспанія

Футболіст попросив вибачення в фанатів клубу за свою гру.

Вінгер мадридського Реала Еден Азар заявив, що готовий залишити клуб, якщо того побажає керівництво.

"Я мало даю інтерв'ю. Мені це не подобається. Адже дуже важко говорити, коли ти не граєш. Мені більше подобається грати, а потім говорити. Коли я не граю, це важко, але якщо я граю, звичайно, футбол робить мене щасливим. Футбол — це моє життя, і я просто хочу грати.

Чемпіонат світу — остання можливість проявити себе. Я повинен довести всім, що я можу грати у футбол. Люди сумніваються, що я можу це зробити, але я ні. Я той гравець Реала, який не грав багато ігор за три роки. Я можу зрозуміти хейт від фанатів. Я повинен показати себе, коли я граю, будь то п'ять, десять або 15 хвилин. Я хочу бути на полі, і коли я граю, я повинен робити це добре".

"Мені пощастило грати у Реалі, у найкращій команді світу. У січні я не залишу цей клуб, тому що у мене сім'я і мені подобається це місто. Але влітку, можливо, піду. У мене ще один рік за контрактом, і це буде тільки рішення клубу. Якщо клуб каже мені: "Едене, дякую за чотири роки, але ти повинен піти", я повинен прийняти це, тому що це нормально. Але я хотів би більше грати, більше показувати, на що я спроможний.

У мене всі сезони однакові: протягом сезону я повинен працювати і грати в футбол, але коли є три тижні на відпочинок, я відпочиваю, і я не збираюся змінюватися. Протягом десяти років у Челсі я зіграв 500 ігор без травм або чогось іншого, а потім за два роки всі ці травми... Це те, чого я не можу пояснити. Я багато чого змінив останній час. І свій раціон теж.

Мені пощастило, що в мене є сім’я, яка допомагає мені в тяжкі моменти. У житті бувають набагато складніші речі, ніж травми. Я граю у футбол, зараз мені не щастить, але нічого страшного, таке життя".

На питання про посилання месседжу фанату Реала, який впевнений, що за Азара заплатили Багато і його кар'єра в Реалі покінчена, бельгієць відповів:

"Вибач, друже. Я намагаюся, але... Мені шкода. У мене є ще один рік, і я маю це довести, але це непросто: я не граю, але я хочу ще грати... Мені дуже шкода, мені шкода, що так сталося".