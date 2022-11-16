Іспанія

Гравець вже точно не опинется у заявці Барселони.

Дисциплінарний комітет іспанської Ла Ліги виніс покарання футболістам за порушення правил під час останніх матчів.

Так, як ми раніше повідомляли, за червону картку у матчі проти Осасуни, три матчі дискваліфікації отримав форвард Барселони Роберт Левандовські.

Але це не останнє дисциплінарне покарання у каталонців. Жерар Піке отримав червону картку, перебуваючи у тій грі у запасі.

У туннелю стадіону Осасуни центральний захисник посперечався із арбітром поєдинку, за що був покараний і так і не з'явився на полі.

Але питання у тому, що це був прощальний поєдинок для Жерара Піке. Після нього він офіційно завершив кар'єру.