За думкою фахівця, воротар зробив достатньо, щоб отримати цю нагороду.
Тібо Куртуа, Getty Images
16 листопада 2022, 21:22
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа заслуговує на Золотий м'яч. Саме так вважає головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес.
"Куртуа став кращим у тому, що він робив у 2018. На моїй пам'яті він перший воротар, який зіграв таку значну роль у перемозі у Лізі чемпіонів. У футболі різні критерії, коли справа доходить до порівняння польових гравців із воротарями, але, як на мене, Тібо заслужив Золотий м'яч. Такого не траплялося з 1970-х років, але результати Куртуа у Лізі чемпіонів показують, що він унікальний гравець.
Ми завжди бачили, який сильний він. У 2018 році, будучи найкращим воротарем чемпіонату світу, він пережив дуже важкі моменти після прибуття до Реала. Ось де він показав свій рівень зрілості. Він ніколи не визнавав поразок і хотів дуже старанно працювати. Ми в Бельгії дуже пишаємось ним, і він ознаменує цілу епоху. У майбутньому це сильно змінить підготовку молодих бельгійських воротарів", — сказав Мартінес.
Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Тібо Куртуа виграв трофей Яшина, який дається найкращому воротарю року. До слова, Ікер Касільяс вважає, що саме Куртуа є найкращим гравцем світу.