Іспанія

За думкою фахівця, воротар зробив достатньо, щоб отримати цю нагороду.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа заслуговує на Золотий м'яч. Саме так вважає головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес.

"Куртуа став кращим у тому, що він робив у 2018. На моїй пам'яті він перший воротар, який зіграв таку значну роль у перемозі у Лізі чемпіонів. У футболі різні критерії, коли справа доходить до порівняння польових гравців із воротарями, але, як на мене, Тібо заслужив Золотий м'яч. Такого не траплялося з 1970-х років, але результати Куртуа у Лізі чемпіонів показують, що він унікальний гравець.

Ми завжди бачили, який сильний він. У 2018 році, будучи найкращим воротарем чемпіонату світу, він пережив дуже важкі моменти після прибуття до Реала. Ось де він показав свій рівень зрілості. Він ніколи не визнавав поразок і хотів дуже старанно працювати. Ми в Бельгії дуже пишаємось ним, і він ознаменує цілу епоху. У майбутньому це сильно змінить підготовку молодих бельгійських воротарів", — сказав Мартінес.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Тібо Куртуа виграв трофей Яшина, який дається найкращому воротарю року. До слова, Ікер Касільяс вважає, що саме Куртуа є найкращим гравцем світу.