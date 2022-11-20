Іспанія

Нідерландський півзахисник щасливий на Камп Ноу.

Центральний півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг висловився про своє майбутнє, а також своє нинішнє становище в стані "синьо-гранатових".

"Я дуже щасливий у Барселоні. Чудово, коли регулярно граю. З точки зору життя — тут ідеально. Бачу себе в Барселоні якомога довше. Особисто сподіваюся ще на 8 або 10 років у клубі.

Одного разу одна газета опублікувала деталі мого контракту. Я не розголошував їх, лише одна сторона знала про це, тому це мав бути клуб, який зробив це. Раптом з’явився лист із запитанням, чи мій контракт досі чинний, тому що попередній президент укладав цю угоду. Мене дуже дратує, що клуб зробив це, але я не мав більше впливу на події.

Звинувачую тих людей у Барселоні, які хотіли мого відходу, але нічого не збираюся робити з цим. Так, вони для мене Барселона, тому що вони очолюють клуб. Але я не стикаюся з ними в команді. У моєму повсякденному житті їх немає", — цитує слова Френкі де Йонга De Telegraaf.

Цього сезону Френкі де Йонг провів у футболці Барселони 17 матчів, у яких він забив два голи і віддав один асист.