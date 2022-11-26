Іспанія

Досвідчений гравець може поповнити лави одного з іспанських грандів.

Півзахисник Алейш Гарсія був однією з головних причин непоганого за якістю футболу Жирони.

Оскільки його контракт закінчується в кінці цього сезону, це призвело до чуток про перехід, не в останню чергу в Атлетіко Мадрид чи Барселону.

"Це правда, що є багато чуток, але на даний момент мені не телефонували ні до мого представника, ні до когось іншого. Але це позитивно, коли про вас говорять, це змушує підтримувати високий рівень".

Гарсія визнав, що він із задоволенням перейде до більшого клубу.

"Я завжди казав, що в Жироні я дуже задоволений, це як мій дім, але це залежить від того, які варіанти можуть виникнути, це буде дуже великий стрибок, якщо я перейду до когось з великих клубів. Я амбітний, я хочу продовжувати вдосконалюватися".

Оскільки і Барселона, і Атлетіко намагаються знизити ціну через бюджетні обмеження, не дивно, що Гарсію пов’язують з переїздом.