Коуч Барселони висловив думку стосовно потенційного трансферу бразильського футболіста.
Ендрік
26 листопада 2022, 15:30
Представники Барселони виходили на контакт із представником бразильця Ендріка з Палмейраса.
Хаві: "Ми говорили з батьком Ендріка, а також з самим гравцем. Я пояснив їм бачення проекту. Ми хочемо його в нашу команду, він найкращий талант. Ендрік — той гравець, який нам потрібен.
Сподіваюся, він приєднається до Барси. Це потрібно вирішувати лише йому".
Футболіст виступає за Палмейрас лише з минулого року. 16-річний гравець понад шість сотень хвилин цього сезону.