Іспанія

Коуч Барселони висловив думку стосовно потенційного трансферу бразильського футболіста.

Представники Барселони виходили на контакт із представником бразильця Ендріка з Палмейраса.

Хаві: "Ми говорили з батьком Ендріка, а також з самим гравцем. Я пояснив їм бачення проекту. Ми хочемо його в нашу команду, він найкращий талант. Ендрік — той гравець, який нам потрібен.

Сподіваюся, він приєднається до Барси. Це потрібно вирішувати лише йому".

Футболіст виступає за Палмейрас лише з минулого року. 16-річний гравець понад шість сотень хвилин цього сезону.