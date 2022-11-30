Іспанія

Бразильського таланта з Палмейраса хоче багато топових клубів.

Реал Мадрид і Барселона будуть боротися за Ендріка, як вони боролися за кількох інших молодих гравців у минулому.

Вінісіус був крайнім прикладом, як підтвердив сам бразилець: "Ці два клуби запрошували мене, і остаточно я вибрав Мадрид для проекту. Я завжди це любив". Родріго також був об'єктом бажання обох клубів.

Але було багато інших випадків, деякі дуже відомі, як-от Неймар, який у 2006 році, у віці всього 14 років, вирушив у європейський тур, щоб побачити функціонування різних клубів, і який тренувався з молодіжкою мадридського клубу на протязі двох тижнів.

Одегаард також об’їздив півконтиненту, щоб оцінити свої можливості, коли грав за скромний норвезький Стремсгодсет. Він був у Мюнхені (з Гвардіолою), Манчестері, Амстердамі, Барселоні, Ліверпулі, Дортмунді.

Нагадаємо, що представники каталонців висловилися стосовно можливого трансферу гравця взимку.