Іспанія

Однак, за дуже високу суму.

Атлетіко погодиться продати Жоау Феліша взимку лише за 100 мільйонів євро, повідомляє AS.

23-річний футболіст хоче залишити мадридський клуб у зимове трансферне вікно. Атлетіко, який влітку 2019 року заплатив за гравця 127 млн. євро, погодиться продати його приблизно за 100 млн. євро.

Цього сезону Феліш забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі у 18 матчах за Атлетіко.

На ЧС-2022 він забив 1 гол у 2 матчах за збірну Португалії.