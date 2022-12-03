Іспанія

Пікантна історія всередині керівництва Барселони так і не отримала продовження.

Довкола що колишнього, що нинішнього керівництва каталонської Барселони повсякчас виникають різноманітні історії, що пов’язані з обігом грошей у клубі, і одна з них стосувалась чинного президента "блаугранас" Жоана Лапорти та його сина, Гільєма.

Свого часу департамент дотримання уставу клубу через надходження відповідної скарги розпочав розслідування щодо можливого отримання вигоди членом сім’ї діючого керівника Барси під час оформлення трансферів Клемана Ленгле, Сержиньйо Деста та Маркоса Алонсо за супровід операцій в якості посередника.

Проте жодних підтверджень предмету скарги так і не вдалось знайти, бо Гільєма, який до цього започаткував агенцію з роботи над правами власності на футболістів, не знайшли серед прямих чи опосередкованих отримувачів платежів.

Побоювання щодо можливого нецільового використання коштів із боку родини Лапорта зросли на тлі приховання Барселоною вартості спонсорської угоди зі стримінговою платформою Spotify, у рамках якої навіть назву легендарного стадіону Камп Ноу було доповнено назвою бренду.