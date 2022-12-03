Іспанія

Син легенди "королівського клубу" пішов по стопах батька.

Мадридський Реал підписав професійний контракт з сином Марсело Енцо Алвесом, повідомляє Фабріціо Романо.

Хлопцю наразі 13 років. Він раніше займався в академії столичного клубу та грав за юнацькі команди різного віку.

Нагадаємо, що батько Енцо — Марсело є найтитулованішим гравцем в історії Реала з 25 кубками. Він провів за мадридців з 2007 по 2022 рік більше 500 поєдинків.

Зараз Марсело виступає за Олімпіакос, але має проблеми у клубі та може його найближчим часом залишити.