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Футболіст не може привести себе у форму.

На початку вересня грецький Олімпіакос оголосив про підписання декількох відомих виконавців, одним з яких став колишній захисник збірної Бразилії та Реала Марсело.

Проте керівники клубу з Пірея, можна сказати, вже пожалкували про це рішення, адже бразилець ніяк не може набрати форму.

До цього в футболіста не дуже складаються стосунки із новим тренерським штабом клубу, тому боси можуть достроково можуть розірвати з ним співпрацю.

На рахунку 34-річного футболіста у цьому сезоні лише п'ять поєдинків за Олімпіакос. Він жодного разу не виходив в основному складі.

Раніше повідомлялось, що Марсело може возз'єднатися з Бейлом у Лос-Анджелесі.