Іспанія

Голкіпер прокоментував продовження контракту.

Грузинський голкіпер Георгій Мамардашвілі на початку 2022 року остаточно перебрався з Динамо Тбілісі до іспанської Валенсії, за яку до цього виступав упродовж півроку на правах оренди.

За цей час 22-річний футболіст став справжнім "першим" номером у команді, спочатку, Хосе Бордаласа, а потім зберіг свій статус під керівництвом Дженнаро Гаттузо.

На початку поточного сезону Валенсія, на тлі постійних чуток щодо можливого відходу стабільно прогресуючого виконавця, вирішила продовжити з ним контракт аж до 2027 року, про що в підсумку Гіоргі поговорив із представниками місцевих ЗМІ.

"Звичайно, це чудово, коли тебе порівнюють із таким голкіпером, як Джанлуїджі Доннарумма, тому що він уже багато чого досяг у своєму віці. Я завжди уважно дивився за його розвитком і використовував певні його навички як приклад для того, як продовжувати розвиватись.

Коли я ще був підлітком, моїм кумиром був Мануель Ноєр. Я завжди захоплювався ним і намагався відтворити його дії. Проте зараз мої думки зосереджені виключно на власній кар’єрі, і саме тому я продовжив контракт із Валенсією. Хочу виграти трофей із цим клубом.

У цьому сезоні в нас новий тренер, тому ми граємо в дещо іншому стилі. Ми — дуже молода команда, але зараз ми вже кращі від того, ким були сезон тому.

Минулий рік узагалі був неймовірним для мене, тому що я мав грати в Ла Лізі у 21-річному віці. Ми грали у фіналі Кубка Іспанії, який програли, але це, я вважаю, також нормально в нашому стані", — заявив грузинський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Мамардашвілі 17 матчів, 16 пропущених м’ячів та 5 "сухих" зустрічей.