Георгій Мамардашвілі продовжить виступати за "кажанів".
Георгій Мамардашвілі, офіційний сайт Валенсії
19 вересня 2022, 16:39
Воротар Валенсії Георгій Мамардашвілі підписав новий контракт із клубом, інформує офіційний сайт "кажанів".
Нова угода клубу і голкіпера розрахована до 30 червня 2027 року.
21-річний гравець, який дебютував за команду минулого сезону, зіграв за клуб 27 офіційних матчів, включаючи фінал Кубка Іспанії 2021/22.
У нинішньому сезоні голкіпер зіграв шість матчів, пропустив 5 голів та 2 матчі зіграв на нуль.