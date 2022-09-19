Іспанія

Георгій Мамардашвілі продовжить виступати за "кажанів".

Воротар Валенсії Георгій Мамардашвілі підписав новий контракт із клубом, інформує офіційний сайт "кажанів".

Нова угода клубу і голкіпера розрахована до 30 червня 2027 року.

21-річний гравець, який дебютував за команду минулого сезону, зіграв за клуб 27 офіційних матчів, включаючи фінал Кубка Іспанії 2021/22.

У нинішньому сезоні голкіпер зіграв шість матчів, пропустив 5 голів та 2 матчі зіграв на нуль.