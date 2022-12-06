Іспанія

Браян може повернутися на стадіон Месталья.

Валенсія розглядає можливість нової оренди Брайня Хіля з Тоттенгема.

Валенсія не змогла домовитися про оренду гравця влітку, але оскільки Дженнаро Гаттузо хоче підсилення цієї зими, клуб може повернутися до цієї ідеї.

Останні шість місяців минулого сезону Хіль провів в оренді в "Лос Чес" і продемонстрував непоганий футбол під керівництвом Хосе Бордаласа, навіть якщо його показники не були вражаючими.

Влітку Валенсія знову спробувала повернути його на східне узбережжя Іспанії, але Антоніо Конте не дозволив Браяну піти.