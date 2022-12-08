Іспанія

Королівська іспанська футбольна федерація подякувала фахівцю за виконану роботу.

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення Луїса Енріке з посади національної збірної Іспанії.

На чемпіонаті світу-2022 "Фурія Роха" пробилася до 1/8 фіналу, де за підсумками серії пенальті поступилася збірною Марокко та залишила турнір.

В RFEF висловили подяку іспанському фахівцю за виконану роботу і за футбольний стиль, в якому команда виступала під його керівництвом, але наголосили на тому, що саме час розпочати новий проєкт.

Нагадаємо, що Луїс Еріке двічі очолював збірну Іспанії (у період з 2018 до 2019 і починаючи з 2019 року). Під його керівництвом команда дійшла до півфіналу Євро-2020, а також грала у фіналі Ліги націй.

На чемпіонатах світу "Фурія Роха" двічі вибувала на стадіях 1/8 фіналу під керівництвом Енріке..