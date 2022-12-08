Іспанія

Тренер молодіжної іспанської збірної U-21 очолив головну команду країни.

Напередодні Королівська іспанська футбольна федерація офіційно оголосила про те, що Луїс Енріке залишив посаду головного тренера національної збірної Іспанії.

Як повідомляє офіційний сайт RFEF, новим керманичем "Фурії Рохи" став Луїс де ла Фуенте, який до цього очолював молодіжну команду Іспанії U-21.

Із 61-річним фахівцем підписано повноцінний контракт, умови якого не уточнюються.

Луїс де ла Фуенте дебютує на посаді головного тренера национальної збірної Іспанії в березні у відбірковому етапі ЄВРО-2024 та керуватиме першими двома іграми проти Норвегії та Шотландії.