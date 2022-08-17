Іспанія

32-річний українець зацікавив Хімнастик.

Український нападник Роман Зозуля може продовжити кар'єру у третьому дивізіоні Іспанії. Про це повідомляє Diari de Tarragona.

За інформацією джерела, у послугах 32-річного українця зацікавлений Хімнастик, але наголошується, що перепоною для трансферу може бути висока зарплата футболіста.

Останнім клубом Зозулі була Фуенлабрада, де він провів минулий сезон. На його рахунку 37 матчів, три забиті м'ячі та три асисти.

У минулій кампанії Хімнастик посів четверте місце у турнірній таблиці, але поступився другій команді Вільярреала у матчах плей-офф за вихід до Сегунди.