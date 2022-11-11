Україна

Херсон повернувся під контроль України!

Колишній форвард Динамо, Дніпра і збірної України Роман Зозуля прокоментував звільнення Херсону від російських окупантів.

"Гордість і біль. Просто голову зносить від новин і роботи наших нереальних воїнів. Операція по звільненню півдня України від свинособачої орди буде не лише в підручниках історії України, але й у всесвітній.

Херсон повертається додому! А виродки, які намагалися у нас його вкрасти, — рівними рядами лежать у полях і на дні Дніпра. Не всі поки, але сховатися нікому не вдасться.

Та попри радість, яка розриває кожну клітинку, біль не відпускає. За тих, хто не зрадив свою країну, не пішов на співпрацю з окупантом і поплатився за це власним життям. За кожного героя, який поліг в бою і не розділяє сьогодні з нами радість підняття українського стягу на Херсонській ОДА. За людей над якими 9 місяців нависав голод, смерть і дикий страх. Вони вижили і дочекалися свободи, але коли звільняться від усіх фобій пережитого?!

Ми переможемо і повернемо кожен клаптик нашої землі, але не забуваймо, якою ціною…

Пишаємося, шануємо, дякуємо і допомагаємо ЗСУ", — написав Зозуля у фейсбуці.