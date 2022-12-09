Іспанія

Мадридський клуб має багато цілей, проте буде чекати до літа.

Реал не планує робити трансфери в зимове вікно переходів, які будуть вимагати велику кількість грошей, повідомляє видання Marca.

Стверджується, що мадридський клуб цікавиться Коді Гакпо з ПСВ, Рафаелем Леау з Мілану та Алехандро Гарначо з Манчестер Юнайтед, проте не готовий підписувати їх в січні.

Реал планує дочекатись кінця сезону та обрати пріоритетну ціль, відштовхуючись від розуміння того, хто залишиться в команді.