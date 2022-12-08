Іспанія

Мадридці заплатять за тінейджера неймовірні гроші.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що мадридський Реал та бразильський Палмейрас узгодили трансфер 16-річного форварда Ендріка.

Реал заплатить Палмейрасу 60 мільйонів євро плюс 12 мільйонів євро податків. Футболіст приєднається до "королівського клубу" в липні 2024 року. Всі документи щодо трансферу мають підписати в грудні цього року.

в цьому сезоні на рахунку Ендріка 9 голів та 1 асист у 14 матчах за у всіх турнірах.