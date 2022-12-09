Іспанія

Футболіст зізнався, що й близько не досяг того рівня, що й бразилець.

Нападник збірної Португалії та мадридського Атлетіко Жоау Феліш відповів на порівняння його з Кака.

"Я схожий на Кака? Це вже занадто! Це людина, яка виграла усе. Він виграв навіть Золотий м'яч. Звичайно, такі порівняння приємні, але я тільки на початку своєї кар'єри".

Також Феліш прокоментував майбутнє протистояння із Ашрафом Хакімі.

"Хакімі виступає за один із найкращих клубів світу. Він чудовий футболіст, та це демонструє. Буде цікаве протистояння. Я сподіваюся перемогти", — сказав форвард.

Матч між Марокко та Португалією у рамках 1/4 фіналу ЧС-2022 пройде 10 грудня та розпочнеться о 17:00 за київським часом.