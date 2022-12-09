Футболіст зізнався, що й близько не досяг того рівня, що й бразилець.
Жоау Феліш. Getty Images
09 грудня 2022, 23:08
Нападник збірної Португалії та мадридського Атлетіко Жоау Феліш відповів на порівняння його з Кака.
"Я схожий на Кака? Це вже занадто! Це людина, яка виграла усе. Він виграв навіть Золотий м'яч. Звичайно, такі порівняння приємні, але я тільки на початку своєї кар'єри".
Також Феліш прокоментував майбутнє протистояння із Ашрафом Хакімі.
"Хакімі виступає за один із найкращих клубів світу. Він чудовий футболіст, та це демонструє. Буде цікаве протистояння. Я сподіваюся перемогти", — сказав форвард.
Матч між Марокко та Португалією у рамках 1/4 фіналу ЧС-2022 пройде 10 грудня та розпочнеться о 17:00 за київським часом.