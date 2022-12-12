Іспанія

Права на бразильського фулбека належать донецькому Шахтарю.

Головний тренер Реала Кастільї, яка є дублем мадридського Реала, Рауль Гонсалес поділився емоціями від гри крайнього захисника Вінісіуса Тобіаса, права якого належать донецькому Шахтарю.

"За ці чотири чи п'ять місяців він стає кращим. В атаці він має якість, і він наважується робити все більше й більше речей на полі. В обороні, коли команда була організована й грала із п'ятьма захисниками, ми допомогли йому прогресувати.

Питання трансферного рішення не залежить від мене, але Вінісіус Тобіас – молодий гравець, у якого можна побачити прогрес. Сподіватимемося, що він залишиться цього сезону і коли буде прийняте рішення, що це буде краще для нього і для клубу. Я маю намір допомогти йому, як і всім іншим, шукати його найкращу версію та допомагати акумулювати успішні матчі", — цитує слова Рауля Marca.

Нагадаємо, що Вінісіус Тобіас приєднався до донецького Шахтаря взимку минулого року, проте так і не провів жодного офіційного матчу за "гірників" через повномасштабне російське вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Після цього 18-річний бразилець перейшов на правах оренди в мадридський Реал — іспанський гранд має право викупу гравця на постійній основі та наразі намагається домовитися про меншу суму.

Зазначимо, що за Реал Кастілью Тобіас провів 19 матчів, у яких відзначився трьома результативними передачами.