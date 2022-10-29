Іспанія

Мадридський клуб може продовжити оренду футболіста "гірників".

Захисник донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас, який нині виступає за другу команду Реала, може залишитися у таборі "вершкових". Про це повідомляє Defensacentral.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу хоче зменшити суму викупу 18-річного бразильця, яка зараз встановлена ​​у розмірі 18 мільйонів євро.

Зазначається, що Реал хоче знизити суму до 8-10 млн євро або продовжити оренду на наступний сезон, надавши футболісту додатковий час на адаптацію.

Нинішнього сезону Тобіас провів 11 поєдинків за Реал Кастілью, в яких відзначився одним асистом.