Іспанія

63-річний фахівець не розглядає відхід з мадридської команди.

Карло Анчелотті не розглядає відхід з Реалу, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, тренер повністю зосереджен на мадридському клубі. Він має намір залишитися до закінчення терміну контракту і, можливо, продовжити угоду, розраховану до 2024 року.

Ні Анчелотті, ні Реал не розглядають варіанти із достроковим припиненням співпраці.

Раніше з'явилася інформація про те, що Бразильська конфедерація футболу хоче призначити італійця головним тренером національної команди, а сам Анчелотті готовий розпочати цю роботу у червні 2023 року.