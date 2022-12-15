Іспанія

Воротар створив феєрію зі збірною у Катарі.

Севілья рідко не хоче отримати великий прибуток від гравця, і оскільки Мончі збирається реструктурувати свою команду цієї зими, відхилити значні пропозиції може бути ще важче.

Минулого сезону іспанці уклали довгострокову угоду із зіркою збірної Марокко Ясіном Буну до 2025 року, щоб відбити інтерес з боку Манчестер Юнайтед. Однак у міру появи нових клубів у "нервіонців" може виникнути все більша спокуса відпустити одного з небагатьох гравців, які відкупилися за останні місяці.

Севілья готова сісти за стіл переговорів, але почне їх лише за стартової ціни у 30 мільйонів євро.

Астон Вілла є однією зі сторін, котра цікавиться досвідченим голкіпером. Новий тренер Унаї Емері та Еміліано Мартінес нібито не в найкращих стосунках після спільного перебування в Арсеналі, а баск є фанатом зірки Севільї.

Оскільки Марко Дмитрович чекає свого часу, Севілья може дозволити собі втратити Буну, незважаючи на те, що він демонстрував хороший та потужний рівень.