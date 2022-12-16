Колишній гравець харківського Металіста може вирушити до США.
Папу Гомес, Getty images
16 грудня 2022, 11:26
Нападник збірної Аргентини та Севільї Алехандро Гомес, відомий в Україні за виступами за харківський Металіст, незабаром може змінити клубну прописку.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, це може статися вже наступного тижня, після завершення чемпіонату світу-2022.
До 34-річного аргентинця є інтерес з боку клубів із різних ліг, включаючи МЛС.
Водночас, генеральний директор Монци Адріано Галліані спростував інформацію про те, що його клуб хоче підписати Папу Гомеса: "Ми ніколи не розпочинали переговори про підписання Папу".
У поточному сезоні Алехандро провів за Севілью 17 матчів, у яких він віддав 2 результативні передачі. Його контракт спливає влітку 2024 року.