Іспанія

Колишній гравець харківського Металіста може вирушити до США.

Нападник збірної Аргентини та Севільї Алехандро Гомес, відомий в Україні за виступами за харківський Металіст, незабаром може змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, це може статися вже наступного тижня, після завершення чемпіонату світу-2022.

До 34-річного аргентинця є інтерес з боку клубів із різних ліг, включаючи МЛС.

Водночас, генеральний директор Монци Адріано Галліані спростував інформацію про те, що його клуб хоче підписати Папу Гомеса: "Ми ніколи не розпочинали переговори про підписання Папу".

У поточному сезоні Алехандро провів за Севілью 17 матчів, у яких він віддав 2 результативні передачі. Його контракт спливає влітку 2024 року.