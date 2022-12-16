Іспанія

Півзахисника бачать заміною Серхіо Бускетса.

Півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді має перейти у каталонську Барселону узимку.

Відомо, що це єдиний футболіст, якого планує підписати іспанський клуб у найближче трансферне вікно через брак фінансів.

До молодого гравця виявляють інтерес й інші відомі клуби з Європи, але Барселона вважається фаворитом у гонитві.

За думкою головного тренера "синьо-гранатових" Хаві, Субіменді має стати повноцінною заміною Серхіо Бускетса, який може піти.

Реала Сосьєдад оцінює гравця у 60 мільйонів євро. Він нещодавно підписав новий контракт до літа 2027 року.