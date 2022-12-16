Півзахисника бачать заміною Серхіо Бускетса.
Мартін Субіменді, Getty Images
16 грудня 2022, 16:57
Півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді має перейти у каталонську Барселону узимку.
Відомо, що це єдиний футболіст, якого планує підписати іспанський клуб у найближче трансферне вікно через брак фінансів.
До молодого гравця виявляють інтерес й інші відомі клуби з Європи, але Барселона вважається фаворитом у гонитві.
За думкою головного тренера "синьо-гранатових" Хаві, Субіменді має стати повноцінною заміною Серхіо Бускетса, який може піти.
Реала Сосьєдад оцінює гравця у 60 мільйонів євро. Він нещодавно підписав новий контракт до літа 2027 року.