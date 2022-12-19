Президент мадридської команди хотів би бачити француза у своїй команді.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
19 грудня 2022, 14:57
Кіліан Мбаппе ще може опинитися у Реалі, повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, президент Реала Флорентіно Перес не відмовлявся від варіанта з підписанням француза, незважаючи на його відмову від переходу минулого літа.
Поки Перес буде президентом Реалу, двері клубу для Мбаппе не будуть зачинені.
Цього сезону 23-річний нападник забив 19 голів і віддав 5 результативних передач у 20 матчах за ПСЖ у всіх турнірах. На ЧС-2022 він забив 8 м'ячів і зробив 2 гольові паси у 7 іграх.