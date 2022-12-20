Іспанія

Форвард залишить Атлетіко незабаром.

Вулвергемптон найближчим часом має оголосити про підписання нападника мадридського Атлетико Матеуса Кунью.

Футболіст збірної Бразилії перейде в англійський клуб на правах оренди з правом викупу. Клуби вже узгодили усі деталі.

Право викупу молодого форварда буде обов'язковим. "Вовки" повинні будуть викласти за футболіста 40-50 мільйонів євро.

Коли усі необхідні документи між клубами будуть підписами, бразилець прилетить на Туманний Альбіон, щоб пройти медогляд.

Кунья зіграв за "матрацників" у чемпіонаті Іспанії сезону-2022/23 11 поєдинків, у яких голів не забивав, проте віддав 2 асисти.