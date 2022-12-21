Іспанія

За бразильцем уже вишукувалась чимала черга з претендентів.

Досвідчений бразильський центральний захисник Феліпе Монтейро з 2019 року захищає кольори мадридського Атлетіко, проте тривалий досвід роботи під керівництвом Дієго Сімеон, судячи з усього, йому не до вподоби.

Чинний контракт 33-річного виконавця добігає кінця вже після завершення поточного сезону, проте клуб та представники гравця не можуть знайти спільного рішення задля його продовження.

У підсумку, прийдешнє трансферне вікно обіцяє стати вирішальним у долі цього футболіста в столиці Іспанії, бо Атлетіко хоче або заробити бодай-якісь гроші на його продажу, або все ж таки оновити угоду.

Наразі "матрацники" вже отримали пропозицію від англійського Вулвергемптона та низки бразильський клубів, про що повідомив італійський журналіст Фабріціо Романо.

Разом із тим, Атлетіко пропрацьовує й варіант заміни для Феліпе, через що наразі налаштовує зв’язок із центральним захисником англійського Лестера Чагларом Сьоюнджю, контракт якого також завершується наприкінці футбольного року та який уже виявив бажання залишити розташування "лисів".

У цьому сезоні Феліпе відіграв усього три матчі.